Сринагар, Индия, , 10:46 — REGNUM Самая крупная ортопедическая больница в союзной территории Джамму и Кашмир, которая находится на севере Индии, была полностью уничтожена в результате сильного пожара. Об этом 5 марта сообщает телеканал NDTV.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что пожар произошел в районе Барзулл в городе Сринагар, являющемся столицей названной территории. При этом отмечается, что из-за возгорания десятки пациентов и их сопровождающих эвакуировали.

Также указывается, что, по данным телеканала, во время пожара в здании медучреждения были слышны взрывы газовых баллонов.

При этом отмечается, что в больнице были заняты все 250 коек и добавляется, что пожар начался в операционном отделении. Его причина в настоящее время выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Сургуте (Югра) потушили пожар в окружной клинической больнице.