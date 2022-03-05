Баку, 5 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Приграничные позиции Вооружённых сил (ВС) Азербайджана обстреляли со стороны Нагорного Карабаха. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным ведомства, стрельба была в ночь на 5 марта и длилась десять минут. Сообщатся, что стреляли в направлении населенного пункта Гюлистан Геранбойского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что раненых и погибших нет. Ситуация на границе стабилизировалась.

Напомним, 3 марта в минобороны Азербайджана также сообщали об обстрелах позиции, но со стороны Армении. Ереван тогда опроверг эти обвинения.