Томск, , 10:45 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал с крупнейшим региональными ритейлером и пищевиками меморандум об ограничении торговой наценки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Ритейлер взял на себя обязательство ограничить размер торговой надбавки на социально значимые продукты питания не более чем на 5%. В число этих продуктов вошли некоторые виды свинины, говядины, мяса птицы, колбасы, сливочного масла, молока, овощей, хлеб, рис, гречка, макароны и так далее.

По словам главы региона, санкционное давление доказало, что курс на полную обеспеченность региона продуктами питания собственного производства, взятый десять лет назад, оказался верным.

«Мы с вами реализовали многие инвестиционные проекты по строительству и реконструкции животноводческих ферм. Помогли сельским труженикам закупить современную технику, причем это преимущественно российская техника», — отметили в Сергей Жвачкин.