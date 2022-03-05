Новосибирск, 5 марта, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются перепады температуры. Сотрудники регионального управления МЧС России просят новосибирцев помнить о мерах безопасности на рыбалке.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области На рыбалке

«Впереди длинные мартовские выходные, многие новосибирцы решат провести свой досуг на природе, в частности, на рыбалке»,— уточнили в ведомстве.

Специалисты отметили, что ледовое покрытие водоёмов в некоторых местах может быть уже не таким прочным.