Воронеж, 5 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Воронеже продолжается ликвидация последствий мощного снегопада, который длился более суток. По данным администрации областного центра, за ночь с 4 на 5 марта из города вывезли более 7,5 тысячи кубометров снега.

Пресс-служба администрации Воронежа Уборка снега

Толщина снежного покрова составила 25 сантиметров, причём она могла бы достигнуть 40 см, если бы не плюсовая температура.

«Вечером, пока движение транспорта было интенсивным, на улицах города работало 165 единиц уборочной техники. К ночи, когда трафик снизился, выход спецмашин был значительно увеличен — до 220 единиц. В том числе, работали почти 3 десятка погрузчиков и около 70 самосвалов, в результате из города вывезли 7670 кубометров снега», — уточнили в мэрии.

Работу по устранению последствий снегопада, как обещают в мэрии, коммунальщики будут вести круглосуточно. Жителей Воронежа призывают соблюдать осторожность — тяжёлый снег налипает на ветви деревьев и может вызвать их падение. Также горожан просят ограничить парковку на городских магистралях, чтобы не мешать работе спецтехники.