Москва, , 10:48 — REGNUM Компания «Газпром» заказала дополнительную прокачку газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на полный день 5 марта. Мощности добронированы в ходе ночных торгов, следует из данных платформы GSA Platform.

Газпром Gazprom-neft.ru

Объём, предлагавшийся на торгах, составлял 3,46 млн кубометров в час. Востребованными оказались около 9,3% мощностей в период с 08:00 мск 5 марта до 08:00 мск 6 марта.

Кроме того, ночью возобновилось поступление газа через газоизмерительную станцию «Мальнов» на границе Германии и Польши. Номинации на транзит российского газа через Украину остаются стабильно высокими — около 109,5 млн кубометров в сутки. Это соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через украинскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни в Европе выросло изъятие газа из хранилищ, а также значительно увеличилась закупка газа.

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