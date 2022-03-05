Донецк, , 10:38 — REGNUM Киевские боевики утром 5 марта обстреляли из минометов калибром 120 мм населенные пункты Верхнеторецкое и Васильевка на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 5 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что ВСУ произвели обстрел Верхнеторецкого и Васильевки в 09:30 (совпадает с мск), выпустив по указанным населенным пунктам в общей сложности 20 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России за сутки 4 марта в ходе спецоперации взяли под контроль десять населенных пунктов на Украине.