Красноярск, , 10:37 — REGNUM В Красноярском экономическом форуме (КЭФ-2022) «Сибирь: экономика будущего» приняли участие 44 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

Участниками КЭФ-2022 стали молодые специалисты из регионов России, лидеры российского бизнеса, эксперты российского и международного уровня и другие. Они включились в работу дискуссионных площадок в офлайн‑ и онлайн-формате.

Участниками форума благодаря гибридному формату стали порядка 400 российских и международных экспертов. Площадки форума посетили представители 23 стран. В интернете трансляции смотрели представители ещё 56 стран.

Количество просмотров онлайн-трансляций мероприятий побило абсолютный рекорд КЭФ, превысив 1,5 миллиона (по итогам 2021 года — 18 тысяч).

«Абсолютное большинство экспертов поддерживает мнение, что Сибирь и её потенциал усилят сотрудничество России с азиатскими странами», — прокомментировал заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

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Он подчеркнул, что по итогам круглых столов и дискуссионных площадок будет подготовлена резолюция. Её направят в федеральные органы власти «для учёта при подготовке стратегических документов развития Сибири и Российской Федерации».

В рамках форума подписано 37 соглашений на общую сумму инвестиций 82 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский экономический форум прошёл в столице Красноярского края со 2 по 4 марта.

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