Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM В центре Екатеринбурга отремонтируют улицу Карла Либкнехта. Речь идет об участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Соответствующее заключение выдало управление госохраны Свердловской области.

Екатеринбург

Екатеринбург.рф

Рабочие начнут реконструкцию в июне 2022 года, а завершат в августе того же года. На участке улицы заменят дорожное полотно, установят пешеходные ограждения. Кроме того, здесь отремонтируют тротуары, заменят плитку.

Отметим, улица Карла Либкнехта является одной из старейших в Екатеринбурге. Здесь находится множество объектов культурного наследия, которые важно не повредить. Поэтому проведение работ необходимо согласовывать с управлением госохраны.