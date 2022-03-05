Вашингтон, 5 марта, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Глобальная спутниковая система Starlink, разворачиваемая американской компанией SpaceX, отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств». Об этом заявил глава компании Илон Маск.

Michelle Andonian Илон Маск

«Правительства некоторых стран (не Украины) попросили Starlink заблокировать российские новостные источники», — написал Маск в Twitter.

Компания Starlink «сделает это только под дулом пистолета», добавил он. Кроме того, Маск подчеркнул, что является «сторонником абсолютной свободы слова».