Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Ростовской области приступили к разработке первоочередных мер по поддержке населения и экономики в условиях санкций. План будет представлен 9 марта, сообщили ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

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«Мы должны детально проработать меры по поддержке населения и в целом экономики. Безусловно, приоритетом здесь является поддержка жителей. Поэтому в первую очередь важно совместно с региональным управлением федеральной антимонопольной службы установить на потребительском рынке контроль за ценами на социально значимые товары», — отметил глава региона Василий Голубев.

По его словам, к разработке первоочередных мер подключат бизнес-сообщество.

В настоящее время ситуацию удаётся держать под контролем. К примеру, к весенне-полевым работам труженики села готовы полностью.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области создан штаб по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики. Как ожидается, работа штаба позволит оперативно реагировать на изменения экономической ситуации в условиях санкционного давления на Россию. Совещания штаба будут проводится еженедельно.