Краснодар, , 10:33 — REGNUM В Краснодарском крае действует 52 пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, сообщили в пресс-службе администрации края 5 марта. Пункты сборы организованы на базе волонтерских центров партии «Единая Россия», благотворительных фондов, общественных объединений и вузов почти во всех муниципалитетах края.

Отправка гуманитарной помощи Пресс-служба администрации Краснодарского края

Волонтёры принимают от жителей и организаций помощь в виде продовольствия, детского питания. Также необходимы товары для детей, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежда, обувь, канцелярские товары. Помощь направляется в регионы, где созданы пункты временного размещения эвакуированных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Краснодарский край передал 60 тонн гуманитарного груза жителям Херсонской области. Около 20 тонн помощи собрали кубанские казаки для жителей Донбасса. 10 тонн детского питания, каш, сухого молока, предметов гигиены собрали жители станицы Динской.