Ижевск, 5 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Удмуртии в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства выявлен участок на территории городских лесов Заречного участка в Ижевске, где неизвестные лица произвели слив бетонного раствора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Общая площадь испорченных лесных земель составила 700 кв. метров. Ущерб муниципальному образованию оценивается в 3,4 млн рублей.

Материалы проверки прокуратуры направила в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай золотодобывающая компания возместила ущерб, нанесённый окружающей среде. Ущерб водному объекту был оценен в 3,8 млн рублей, однако предприятие отказалось добровольно возместить ущерб. В связи с этим природоохранные прокуроры обратились в суд.

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