Чебоксары, , 10:32 — REGNUM В Чувашии задержаны интернет-мошенники. Жертвами аферистов становились жители, которые совершали покупки в интернете — предположительно пострадали около 200 доверчивых граждан. Об этом сообщает пресс-центр МВД России

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие полагает, что злоумышленники размещали на специально созданных сайтах объявления о продаже импортных фотоштор, комплектов постельного белья, парфюмерии и других товаров «по привлекательным ценам». Когда клиенты оставляли заявку, то сообщники звонили им для уточнения анкетных данных, формы оплаты и условий доставки товара.

По версии правоохранителей, при поступлении посылок в почтовые отделения подозреваемые вновь звонили пострадавшим, представляясь уже почтальонами и предлагая забрать товар, оплатив его наложенным платежом.

«Получив посылки, заказчики обнаруживали в них вместо ожидаемых товаров бутылочки с антисептическим средством или недорогие бытовые предметы. Вернуть средства потерпевшие не могли, так как телефоны аферистов были отключены, а на сайтах не указывалось никакой контактной информации», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Чувашии и службой безопасности «Почты России» задержали предполагаемого организатора преступного бизнеса и троих сообщников. Во время обысков в Москве и Ставропольском крае изъяты электронные носители информации, сим-карты, кредитки, деньги, доверенности и другие документы. Кром того, обнаружены фальшивые нотариальные доверенности, которые, как полагает полиция, использовались для получения денег от доверчивых покупателей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отмечает, что с апреля 2021 года по январь 2022 года, по оперативным данным, от действий мошенников пострадали почти 200 жителей из различных регионов страны.

«Точное количество пострадавших ещё предстоит установить, так как, по имеющимся сведениям, подозреваемые отправляли до 100 посылок в день», — сообщила Волк.

Чувашской полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении супругов, которых обвинили в обмане интернет-покупателей из 16 регионов России. Полиция полагает, что они создавали интернет-сайты с объявлениями о продаже по невысокой цене обуви, одежды и парфюмерии известных брендов, а в реальности отправляли товар более низкого качества.

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