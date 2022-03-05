Новосибирск, 5 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Новосибирске фактическая численность основных сотрудников дорожно-эксплуатационных учреждений на 1 февраля составила 685 человек. Неукомплектованность — 31%. Об этом редакции «РБК Новосибирск» рассказали в мэрии города.

ИА REGNUM Дорожник

В городской администрации уточнили, что нехватка кадров связана с низкой заработной платой и тяжелыми условиями труда.

Отмечается, что в текущем году фонд оплаты труда сотрудников дорожно-эксплуатационных учреждений Новосибирска составит более 970 млн рублей.