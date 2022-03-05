Кабул, , 10:32 — REGNUM В афганской провинции Балх две девушки были убиты при неясных обстоятельствах, а их тела были брошены в водосток Шадиан в городе Мазари-Шариф. Об этом сообщает источник телеканала Afghanistan International.

Убийство Jo Naylor

Собеседник сказал, что тела девушек были найдены местными жителями в водостоке. Мотив их убийства и личность убийц неизвестны.

По словам источника, девушки были убиты из огнестрельного оружия. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев.

Несколько женщин были убиты при неясных обстоятельствах в Балхе с тех пор, как к власти в стране пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хотя правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что оно не имеет никакого отношения к убийствам, многие обвиняют движение в этих преступлениях.

В начале ноября 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что в Мазари-Шарифе были обнаружены тела четырёх женщин, и что два человека были арестованы в связи с этими убийствами. Одной из жертв была активистка за права женщин.