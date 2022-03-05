Тольятти, Самарская область, 5 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Более 100 га леса намерено восстановить в Тольятти предприятие, которое строит Климовский мост. Об этом сообщил глава Тольятти Николай Ренц на своей странице в социальной сети.

Фото: Пресс-служба АО «Святогор» Посадки леса

Ренц напомнил, что в 2021 году в Тольятти в результате лесных пожаров погибло большое количество молодого леса, который был высажен в течение 10−11 лет. Так, в июле прошлого в результате двух пожаров было потеряно порядка 152 га и 36 га соответственно. Потом в огне было уничтожено еще около двух га леса. Осенью была подготовлена часть земель площадью в 19 га, где находится сгоревший лес. Глава города отметил, что в ходе строительства Климовского моста предприятие было вынуждено вырубить некоторые лесные насаждения для строительства дороги, в результате у компании возникли обязательства по восстановлению леса.

В связи с этим, весной предприятие начнет высаживать лес на уже подготовленной земле в 19 га. Кроме этого, компании будет предоставлена территория площадью порядка 90 га для очистки от горельника. Осенью они смогут высадить лес и на этой территории.

Ренц отметил, что предприятие должно восстановить порядка 128 га леса, в том числе порядка 20−28 га будут восстановлены в гослесфонде, а 100−110 га в зависимости от обстоятельств будут восстановлены на территории городских лесов.

«Для меня этого радостное событие, и работы по охране и восстановлению леса продолжаются. Я также хочу поблагодарить городские предприятия, которые проявляют инициативу. В этом году мы будем использовать совершенно другую технологию очистки леса, также закажем специальный проект противопожарных мероприятий. Несмотря на все сложные экономические обстоятельства, мы продолжим трудиться и будем готовить для этого необходимую технику», — сообщил глава города. Он также отметил, что в течение нескольких лет планируется не только восстановить, но и оздоровить, омолодить леса. В рамках этой работы планируется организовать минерализованные полосы и проезды для пожарной техники.