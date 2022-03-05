Бухарест, 5 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Румыния готова предпринять любые усилия для сохранения территориальной целостности Молдавии. Об этом заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, передает Бухарестское телевидение.

PavelD Румыния

По словам Б. Ауреску, официальный Бухарест заинтересован в соблюдении всех норм международного права по Молдавии и продолжает выступать за укрепление роли Кишинева в партнерских программах с Европейским союзом.

«Для нас сейчас главное — активно поддержать и гарантировать суверенитет Молдавии», — подчеркнул, в частности, он.

Согласно официальной информации, заявление Б. Ауреску последовало после того, как власти Приднестровской Молдавской Республики выступили с очередной инициативой признания независимости Тирасполя.

«Мы окажем Кишиневу дипломатическую и финансовую помощь для эффективного противостояния любым вызовам», — сказал глава МИД Румынии.