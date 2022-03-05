В Румынии заявили о намерении «активно поддержать» суверенитет Молдавии
Бухарест, 5 марта, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Румыния готова предпринять любые усилия для сохранения территориальной целостности Молдавии. Об этом заявил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, передает Бухарестское телевидение.
По словам Б. Ауреску, официальный Бухарест заинтересован в соблюдении всех норм международного права по Молдавии и продолжает выступать за укрепление роли Кишинева в партнерских программах с Европейским союзом.
«Для нас сейчас главное — активно поддержать и гарантировать суверенитет Молдавии», — подчеркнул, в частности, он.
Согласно официальной информации, заявление Б. Ауреску последовало после того, как власти Приднестровской Молдавской Республики выступили с очередной инициативой признания независимости Тирасполя.
«Мы окажем Кишиневу дипломатическую и финансовую помощь для эффективного противостояния любым вызовам», — сказал глава МИД Румынии.