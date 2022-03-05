Омск, 5 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Омские дорожники поддержали российских военных, участвующих в специальной операции на Украине. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUMв пресс-службе администрации Омска.

Администрация Омска Акция омских дорожников

Во время уборки снега в микрорайоне Прибрежный водители 14 спецмашин выстроились в знак «Z».

"Кроме того, знак «Z», означающий лозунг «За победу», размещен на спецтехнике и автомашинах, которая в ежедневном режиме наводит порядок в городе», — отметили в мэрии.

По словам директора управления дорожного хозяйства городаГалины Зурнаджан, акция является выражением солидарности с решением президента России Владимира Путина, а также поддержкой военнослужащих.