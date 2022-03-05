Ставрополь, , 10:28 — REGNUM Власти Ставропольского края выплатят материальную помощь семьям погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине военнослужащих. Будет также оказана материальная поддержка раненым ставропольцам. Решение об этом приняла 4 марта краевая дума.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, семьи погибших участников специальной военной операции получат по 3 млн рублей. Военнослужащим, получившим легкие ранения, выплатят по 500 тыс. рублей, в случае причинения тяжкого вреда здоровью — по 1 млн рублей. Кроме того, будет выплачиваться вознаграждение ставропольцам, получившим награды за самоотверженность и мужество при исполнении воинского долга.

«1 млн рублей получит военнослужащий, награжденный государственной наградой Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы краевого парламента.

Напомним, ранее с инициативой об оказании единовременной материальной помощи участникам военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины выступил губернатор края Владимир Владимиров.

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