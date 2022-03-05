Ташкент, 5 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Пятого марта в Ташкенте представили проект реконструкции и обустройства парка имени Абдуллы Кадыри. Об этом 5 марта передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сотрудники Olmazor Business City, в чьём ведении находится парк, рассказали об его обновлении в рамках поддержки общенационального проекта «Яшил макон» (Зеленое пространство), инициированного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В настоящее время в парке растет 1584 дерева, из них: 85 багряников, 294 сосны, 86 тутовников, 40 дубов, 92 каштана, 22 японской сафоры, 40 чинар (платаны), 390 арчей, 50 ив, 25 карагачей, а также фруктовые деревья. Сегодня были высажены саженцы таких деревьев, как катальпа, сафора, ясени, клёны, акации, чинары, два тюльпановых дерева, две берёзы и 10 кустов индийской сирени.

В парке также обновится система полива, оформятся новым покрытием дорожки, дополнительно будут установлены скамейки, урны и фонари освещения. Появятся детские площадка, воркаут-зоны и уютные рекреационные зоны.

Работы по реконструкции парка начнутся 7 марта, и продлятся три месяца. В это время парк будет закрыт для посетителей.