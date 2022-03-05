Пермь, 5 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Пермского края подняли вопрос о низком качестве интернет-подключения медицинских учреждений в ряде муниципальных образований, из-за чего врачи могут испытывать трудности при работе с электронным сервисом. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

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Парламентарии указали на большое число жалоб. Причем среди авторов обращений есть как пациенты, так и врачи, которые ежедневно работают с электронным сервисом. Они жаловались на частые сбои в системе. В сельской местности отмечено низкое качество интернет-связи, либо недостаточный уровень технического оснащения для комфортной работы медперсонала в электронном сервисе.

Правительству региона депутаты Заксобрания рекомендовали проверить медучреждения, в том числе сельские ФАПы, на предмет работоспособности единой информационной системы здравоохранения Прикамья.

Стоит отметить, на сегодняшний день к системе подключены все медицинские учреждения Пермского края. Электронный сервис обрабатывает и хранит более 300 млн первичных учетных медицинских документов и обеспечивает все этапы работы медучреждений. На данной платформе сегодня работают порядка 28 тысяч пользователей (9 308 врачей и 19 466 сотрудников среднего медперсонала).