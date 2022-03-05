Джакарта, 5 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с министром иностранных дел Сомали. Об этом министр написала в своем аккаунте в Twitter.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

«Мы договорились изучить рамочное соглашение о сотрудничестве между Индонезией и Сомали для укрепления двусторонних отношений», — заявила Ретно Марсуди.«С нетерпением жду продолжения обсуждения соглашения о преференциальной торговле», — добавила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакарты Аниес Басведан встретился с послом Южной Кореи в Индонезии, чтобы обсудить потенциал сотрудничества в различных областях, а также выразить признательность за помощь в борьбе с пандемией.

Подробнее в материале:Губернатор Джакарты провел переговоры с послом Южной Кореи