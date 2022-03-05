Иркутск, 5 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Конкурс Центрсибнедр, по итогам которого должен был быть заключён контракт на поисковые работы на рудное золото в пределах Кудускитской площади Иркутской области, признан не состоявшимся. На торги с начальной ценой более 239 млн рублей не поступило ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

(сс) kaisender Золото

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке.

Контракт с авансом 30% предполагалось профинансировать из средств госбюджета.

Участок, который планировался к передаче, находится в Бодайбинском районе. Работы на нём должны были пройти в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» в несколько этапов. Работы планировалось завершить в 2024 году.

Напомним, также 9 марта Уралнедра планируют выбрать исполнителя на контракт для оценки запасов рудного золота в Свердловской области. Стартовая цена торгов — более 342 млн рублей.