Золоторудный тендер на участок в Сибири никого не заинтересовал
Иркутск, 5 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Конкурс Центрсибнедр, по итогам которого должен был быть заключён контракт на поисковые работы на рудное золото в пределах Кудускитской площади Иркутской области, признан не состоявшимся. На торги с начальной ценой более 239 млн рублей не поступило ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке.
Контракт с авансом 30% предполагалось профинансировать из средств госбюджета.
Участок, который планировался к передаче, находится в Бодайбинском районе. Работы на нём должны были пройти в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» в несколько этапов. Работы планировалось завершить в 2024 году.
Напомним, также 9 марта Уралнедра планируют выбрать исполнителя на контракт для оценки запасов рудного золота в Свердловской области. Стартовая цена торгов — более 342 млн рублей.