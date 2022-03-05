Москва, 5 марта 2022, 10:22 — REGNUM Вооруженные силы России за сутки 4 марта в ходе спецоперации взяли под контроль десять населенных пунктов на Украине. Об этом 5 марта заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил России продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка.
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