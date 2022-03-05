Москва, 5 марта 2022, 10:22 — REGNUM Вооруженные силы России за сутки 4 марта в ходе спецоперации взяли под контроль десять населенных пунктов на Украине. Об этом 5 марта заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
Mil.ru
«За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка», — сказал он.

Конашенков добавил, что группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил России продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка.

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«Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка», — заключил официальный представитель Минобороны РФ.