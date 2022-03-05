Москва, 5 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки 4 марта в ходе спецоперации взяли под контроль десять населенных пунктов на Украине. Об этом 5 марта заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка», — сказал он.

Конашенков добавил, что группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил России продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка.

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"Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка», — заключил официальный представитель Минобороны РФ.