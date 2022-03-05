Иркутск, , 13:01 — REGNUM Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в 2022 году ещё пять районов Иркутской области (Тайшетский, Аларский, Балаганский, Катангский и Мамско-Чуйский) получат оборудование для создания малых спортивных площадок. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в комплект входят разные уличные тренажеры, мишени, горизонтальные гимнастические скамьи, разноуровневые стационарные перекладины, турник, брусья, шведская стенка и другое снаряжение. Для покрытия используется специальная резиновая плитка.

Советский плакат ГТО

«В Иркутской области оборудование для создания малых спортивных площадок закупается в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Благодаря проекту во многих районах области появились условия для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, подготовки и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», — сообщил заместитель министра спорта области Павел Богатырёв.

Он также напомнил, что в рейтинговом отборе на передачу оборудования для создания малых спортивных площадок могли принимать участие только муниципальные районы, ранее не получавшие оборудование. При этом территории должны соответствовать ряду условий, основными стали такие, как: наличие прав на земельный участок, наличие в местном бюджете средств на проведение подготовительных работ, наличие центров тестирования по выполнению нормативов ГТО.

«Центр тестирования ГТО Нижнеудинской спортивной школы выражает огромные слова благодарности авторам федерального проекта «Спорт — норма жизни». С появлением спортивных площадок все больше моих земляков приобщаются к спорту и здоровому образу жизни. Заметно прибавилось тех, кто сдает нормативы ВФСК ГТО. В феврале их принимали у студентов всех средне-профессиональных учреждений Нижнеудинского района. Это: Центр образования «Перспектива», Медицинское училище, профессиональное училище ПУ-48, Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта. Студенты показали отличные результаты благодаря своим преподавателям, своему упорству, своей подготовленности.

А 26 февраля 2022 года уже традиционно шестой год подряд у нас прошла лыжня России и День зимних видов спорта. На лыжной гонке собралось более 70 человек с поселков и сел: Шеберта, Вершина, Даур, Талый Ключ, Катарбей, Худоелань. Очень радостно и приятно, что в соревнованиях приняло участие много школьников, которые даже после мероприятия продолжали кататься на лыжах, пока судейская бригада подводила итоги», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель центра тестирования ГТО Нижнеудинского района Роман Шевчук.

Как сообщало ИА REGNUM, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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