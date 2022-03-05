Салехард, 5 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. На Ямале в выходные 6−8 марта вернутся зимние крепкие морозы до — 39 °C и метель. Об этом сообщает Обь-Иртышское по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз

В ночь на 6 марта температура атмосферного воздуха составит — 34… — 39 °C, днём — 23… — 28 °C, местами до — 33. Преимущественно без осадков.

Ночью на 7 марта морозы будут держаться на уровне — 34… — 39 °C, днём — 25… — 30 °C. Прогнозируется небольшой снег.

В Международный женский день 8 марта ночью будет — 30… — 35 °C, днём — 22… — 27 °C. В отдельных районах снежная метель.