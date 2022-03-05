Сеул, 5 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Быстро распространяющийся лесной пожар на востоке Южной Кореи уничтожил десятки домов и вынудил тысячи людей эвакуироваться. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Лесной службы страны.

geralt Лесной пожар

Согласно опубликованным данным, пожар начался 4 марта около 11:17 по местному времени возле горы в округе города Ульджин провинции Кёнсан-Пукто (~330 км к юго-востоку от Сеула) и распространился на окрестности горной вершины.

Ко второй половине дня из-за сильного ветра и сухой погоды огонь распространился на север.

Известно, что Лесная служба и Национальное пожарное управление направили для тушение пожара 30 вертолетов, 230 пожарных машин и 1100 пожарных.

Отмечается, что пожар уничтожил не менее 50 домов и вынудил эвакуироваться около 4000 человек в Ульджине и около 1000 человек в городе Самчхок.

По данным властей, огнем охвачено около 3300 га леса, что является самым большим лесным массивом, пострадавшим от одного лесного пожара за последнее десятилетие.

Ущерб оценивается в 20,9 млрд вон (~$17,2 млн). Однако он может увеличиться, поскольку огонь продолжает распространяться по провинции Канвондо.