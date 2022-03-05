Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге проводятся несколько десятков обысков по делу о телефонных террористах. В полицию доставлено более 40 граждан. Об этом 5 марта ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Обыск RobillardMichel

Напомним, в конце февраля — начале марта 2022 года в государственные учреждения Петербурга начали поступать множественные сообщения от злоумышленников, которые сообщали о минировании зданий судов, детских садов, школ, вузов, магазинов, общественного транспорта и многого другого. Причем, в отличие от сообщений от нетрезвых горожан или прогуливающих уроки школьников, сообщения носили массовый характер.

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«С технической точки зрения уровень конспирации анонимов также был на высоком уровне. Злоумышленники использовали программно-аппаратные средства высокоуровневой сетевой анонимности, средства IP-телефонии, позволяющие менять абонентские номера телефонов», — отметил собеседник агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля сотрудникам полиции пришлось оперативно реагировать на целую серию информационных атак в виде ложных сообщений о заминировании. Так, 24 и 26 февраля поступили сообщения о заминировании всех судов Санкт-Петербурга. 25 февраля в ГУ МВД России поступило электронное письмо о минировании всех учебных заведений Петербурга. 27 февраля аноним позвонил со словами «На Ленина будет взрыв», и правоохранителям пришлось спешно обходить все проспекты, улицы и переулки, носящие имя вождя мирового пролетариата.

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«За минувшую неделю неоднократно массово «минировались» и другие объекты социальной инфраструктуры. Под угрозу ставилась стабильность работы городских систем жизнеобеспечения. Тысячи людей эвакуировались. Сотни специалистов правоохранительных органов отвлекались на проверки ложных сообщений», — заметил источник.

По шести фактам массовых звонков о «минировании» были возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). По остальным фактам также решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

«Большинство ложных сообщений по содержанию имело «украинский след», однако привёл он к жителям Петербурга», — добавили в правоохранительных органах.

Сыщики установили круг предполагаемых виновников ложных переполохов. По оперативным данным, все сообщения о «заминировании» носили системный организованный характер. При этом роли участников были четко распределены: кто-то осуществлял общую координацию, кто-то обеспечивал техническую поддержку, кто-то непосредственно передавал сообщения.

Утром в субботу, 5 марта, оперативники и следователи ГУ МВД России проводят несколько десятков обысков по местам проживания предполагаемых участников преступной схемы.

«Изымаются компьютерная техника, средства связи, электронные носители информации. В полицию доставлено более 40 граждан для проведения процессуальных действий», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Добавим, на своих личных страницах в социальных сетях об обысках сегодня сообщили муниципальный депутат округа №72 Владимир Волхонский, экс-депутат Заксобрания Ольга Галкина, а также «правозащитники» Мария Малышева и Динар Идрисов, художница Екатерина Шелганова.

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