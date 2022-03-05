Бухарест, , 10:18 — REGNUM Представители департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии (ДЧС) приступили к масштабной проверке технического состояния бомбоубежищ в многоквартирных домах и частных строениях по всей территории страны. Об этом 5 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, в течение ближайшей недели сотрудники ДЧС проинспектируют подвалы, специальные бункеры и ряд станций бухарестского метрополитена на предмет готовности принять граждан на случай авиаудара.

«Ни для кого не секрет, что многие бомбоубежища в Румынии превращены в складские помещения, а не которые попросту разрушены, — заявил глава ведомства Раед Арафат. — Необходимо полностью восстановить эту систему».

Вместе с тем Р. Арафат подчеркнул, что в настоящее время никакой «воздушной угрозы» для Румынии нет.

«В условиях современного мира мы должны быть готовы к любому развитию событий», — резюмировал он.