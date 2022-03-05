Москва, , 10:18 — REGNUM Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. Об этом 5 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Дом со шпилем. Мариуполь (сс) Olegzima

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По его словам, по вошедшим в Мариуполь подразделениям Народной милиции ДНР ведут огонь боевики нацбатальонов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель оборонного ведомства добавил, что «их позиции оборудованы в школах, больницах, роддомах и детских садах».

В тоже время Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода жителей населенных пунктов Мариуполь и Волноваха. Он начал действовать с 10 часов утра 5 марта.

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В Минобороны РФ подчеркнули, что данные действия согласованы с украинской стороной в ходе второго раунда российско-украинских переговоров, которые прошли 3 марта в Белоруссии.

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