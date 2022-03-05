5 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» был задержан боевиками так называемой территориальной обороны.

Мирослава Романенко, , 11:20 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» был задержан боевиками так называемой территориальной обороны. Об этом 4 марта сообщил на своей странице в социальной сети Facebook член партии «Европейская солидарность» (политическая сила бывшего президента Украины Петра Порошенко) Юрий Бирюков.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации Бирюкова, Шуфрич якобы фотографировал позиции украинских военных, после чего его схватили.

Произошедшее обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева, а также в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семенченко, где также были опубликованы соответствующие фотографии.

«В Киеве захватили нардепа от ОПЗЖ (Оппозиционной платформы — За жизнь» — М. Р.) Нестора Шуфрича… Пишут, что Шуфрича передали СБУ», — написал Юрий Ткачёв.

Нестор Шуфрич Zagittya.com.ua

«Пошли заложников брать», — отреагировала Asя.

«Фашизм и репрессии по политическому признаку на Украине? Нет, не слышали», — с сарказмом добавила Мария К.

«Охота на ведьм. Не могут ничего сделать против российских военных, но могут против гражданских… Ну вот Шуфрич на виду, а сколько обычных людей сейчас исчезнет в Киеве и других подконтрольных Украине городах?» — задумался Л. Г.

«А как этот поступок будут расценивать на Западе?» — поинтересовалась Натали.

«Сомали в Европе!» — не выдержал Геннадий A.

«Мне больше всего понравился комментарий на «Стране.юа» (издание «Страна.ua» — М. Р.): «Сделали информационный подарок для российских СМИ». Вот что больше всего их волнует. Как будто они не СМИ, а ресурс информационной войны», — пишет Василий Т.

«Постановка», — считает Алексей.

«Тем, кто тут говорит о постановке, я желаю попасть в такую постановку. Иначе никак не поумнеют», — возразил Mykhaylo.

«На Украине нет фашистов, а есть демократия!» — с сарказмом написал Aesystem.

«А вот это уже агония. И они сами это понимают», — прокомментировал Энди М.

«Значит, Шуфрич, который не сбежал из страны — враг, а сбежавшие прокуроры… кто тогда?» — задался вопросом Борис.

«Слава Богу, мы успели уехать из этого недогосударства. Нас ничего не объединит, пока мрази с оружием могут безнаказанно терроризировать людей. Или, как всегда, «героям» всё позволено?» — отметила Iryna.

«Они не могут не издеваться над людьми?» — задалась вопросом «Генеральная линия».

«Хочу посмотреть на всех этих героев, когда они будут сидеть в суде РФ», — добавил Кирилл.

«Это демократия такая?» — недоумевает Сергей Л.

«Эти… с гражданскими только и умеют воевать!» — не выдержал Alex.

«Они такие герои с автоматами против людей без оружия. У меня нет слов, мы живем так уже 8 лет», — добавила Елена.

«Крутые с ножами издеваются над одним безоружным. Потом будут сидеть с глазами в пол и скромно вполголоса… [рассказывать], как всё плохо на Украине было, что не хулиганил и в ВСУ попал случайно, выкрали с остановки, когда в библиотеку ехал, потом заставили воевать, автомат скотчем к рукам привязали и сказали «беги туда». Ну я и побежал, так и бегал 8 лет. А видео? А что видео, это всё фейк, фотомонтаж там вообще…» — не без сарказма добавил Геннадий.

«Именно для того, чтобы посадить в колонии этих гиббонов, российские войска должны навести тут порядок…» — отметил Олег.

«Заложника взяли», — написал Dmitry.

«Да уж, официальный и взращенный «человечный гуманизм»…» — не без сарказма подытожил KS.