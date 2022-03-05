Петропавловск-Камчатский, 5 марта, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Эксперты совета по прогнозу землетрясений Камчатского филиала единой геофизической службы РАН спрогнозировали в ближайшие дни мощное извержение вулкана Безымянного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в краевом управлении МЧС.

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке в наше время

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Специалисты заявили, что в случае извержения пепловые облака поднимутся до 15 км над уровнем морея. Возможны протяженные раскаленные пирокластические потоки. В населённых пунктах Усть-Камчатского района могут произойти пеплопады.

Спасатели настоятельно рекомендовали населению воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.

Как сообщало ИА REGNUM, жители деревень вокруг склонов вулкана Семеру в Индонезии ощутили пепельный дождь, написало CNN Indonesia.