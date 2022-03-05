Пермь, 5 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Перми увеличивается число автобусов, которые будут функционировать без кондукторов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Валидатор

С 6 марта на новую систему перейдет автобусный маршрут №63, а с 12 марта — маршрут №62. Инициативу о переходе на бескондукторную работу проявил сам перевозчик.

Оплата будет осуществляться через стационарные валидаторы. Для оплаты проезда наличными пассажиру необходимо обратиться к водителю во время остановки.

Стоит отметить, сейчас в Перми бескондукторную систему применяют на 25 автобусных маршрутах, а также во всех трамваях.