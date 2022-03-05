Чебоксары, , 10:11 — REGNUM В Чувашии в условиях отмены QR-кодов работодателям рекомендовали сохранить предоставление сотрудникам два дня оплачиваемого отпуска после прививки от COVID-19. Об этом говорится в указе главы Чувашии Олега Николаева о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

На заседании оперативного штаба особое внимание было уделено ходу вакцинации от ковида. Глава республики перечислил муниципальные образования с худшими показателями.

«Назову восемь муниципальных образований, где менее 70% [охват вакцинацией от плана]. Самый худший у нас — Шемуршинский район, 57% от плана. Дальше идут Алатырь, Алатырский район — 60%, Янтиковский район — 61%, Вурнарский район — 62%, город Новочебоксарск — 63,7%, Яльчикский район — 63,9%, Аликовский район — 64,4% и Урмарский район — 65,9%», — сказал Олег Николаев.

По его словам, статистика по вакцинации «коррелируется по остальным показателям» — количество вновь заражающихся, госпитализированных, уровень смертности.

Глава Чувашии подчеркнул, что «надо работать с точки зрения убеждения людей» в необходимости прохождения вакцинации от ковида. И в качестве примера работы с населением привёл пять муниципалитетов, где план по вакцинации выполнен, а статистика даётся уже по охвату всего населения: в Канаше привито от ковида 86,2% населения, в Комсомольском районе — 85,2%, Батыревском районе — 83,9%, Марподсадском районе — 83,4%, Красноармейском районе — 79,9%, Красночетайском районе — 79,8%.

«Если необходимо, вы между собой пообщайтесь, поделитесь опытом, что надо делать, каким образом надо действовать», — рекомендовал Олег Николаев муниципальным главам.

Кроме того, в указе от 4 марта сохранена рекомендация работодателям о поощрении сотрудников за прохождение вакцинации от ковида: речь идёт о предоставлении двух оплачиваемых отпусков.

«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых дополнительных дня отдыха», — говорится в указе.

Напомним, что в Чувашии план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 72,9%, привито 46% всего населения республики (в РФ — 48,75%).

По оценке оперативного штаба России на 4 марта, коллективный иммунитет в Чувашии составляет 46,9%. Вакцинацией охвачено более 670,6 тыс. жителей, из них привились двумя компонентами свыше 644,4 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии от ковида привито 46% населения республики