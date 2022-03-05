Владикавказ, , 10:11 — REGNUM В Северной Осетии отпала необходимость предъявления QR-кодов при посещении мест массового пребывания граждан, в том числе объектов торговли и спорта, предприятий общепита и других учреждений. Указ об этом подписал глава республики Сергей Меняйло, пишет портал «15-й Регион».

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, с 4 марта отменены QR-коды. Кроме того, с 3 марта отменили дистанционный режим работы для сотрудников старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. Руководители предприятий не обязаны теперь переводить до 50% сотрудников на дистанционный режим работы. Прекращен запрет на ограничения работы заведений общепита с 06:00 до 23:00. Вновь разрешена деятельность игровых комнат для детей в торговых центрах.

Отмечено, что принятию решения о послаблении ограничительных мер по коронавирусу предшествовало снижение заболеваемости COVID-19 и сокращение общего числа коек, задействованных в лечении пациентов с этим заболеванием.