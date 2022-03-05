Горно-Алтайск, 5 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 167 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус победили 26 174 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки 135 новых носителей, а общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 32 463.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 635, в том числе 587 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.