Москва, , 10:10 — REGNUM В ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса было поражено в общей сложности 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом 5 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Всего за время операции поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них — 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил; 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили 82 боевых украинских самолета, 708 танков и других бронемашин, 74 реактивные системы залпового огня и 56 беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация подтвердила продление режима временного ограничения полётов для аэропорта Белгорода.