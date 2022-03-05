Ростов-на-Дону, , 10:08 — REGNUM В Россию за сутки эвакуировано более 5 тыс. жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 5 марта.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 5000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что мирные жители Донбасса прибывают в Ростовскую область, затем либо отправляются в другие регионы России, либо находят кров у родных и близких, либо остаются в пунктах временного размещения, развёрнутых на Дону. В настоящее время в ПВР остаются более 6 тыс. человек, более половины из них — дети.