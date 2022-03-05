Махачкала, , 10:06 — REGNUM Ряд антикоронавирусных мер отменили власти Дагестана в связи с улучшением ситуации по коронавирусу. Разрешена, в частности, работа домов торжеств, спортивных залов, спорткомплексов и других мест массового пребывания людей, закрытых ранее в целях недопущения распространения коронавируса. С инициативой о частичном снятии ограничительных мер выступил глава Дагестана Сергей Меликов, сообщили 5 марта в пресс-службе главы республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас сегодня созданы предпосылки для снятия многих ограничений: фиксируется снижение заболеваемости, еще ниже опустилось количество госпитализаций. Штамм «омикрон» во многом отступил», — отметил Меликов.

Он также подчеркнул, что в регионе сохранится необходимость ношения масок в местах массового пребывания граждан. Остаются также обязательными дезинфекция помещений и тестирование на COVID-19 при проявлении симптомов.