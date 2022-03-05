Луганск, , 11:26 — REGNUM Украинские националисты, покидая город Счастье в Луганской Народной Республике, взорвали важный мост.

Взорванный мост Пресс-служба Минобороны РФ

На некоторых опорах до сих пор находится оставшаяся взрывчатка. Сейчас люди вынуждены переходить с одного берега на другой при помощи лодок и временных сооружений.

Взорванный мост Пресс-служба Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Счастье впервые за восемь лет наступила тишина. От украинских силовиков остались брошенные пункты базирования, куда, по словам ополченцев ЛНР, приезжали инструкторы из США, Великобритании, стран НАТО. Об этом свидетельствует и брошенная здесь американская техника. Найденные противогазы свидетельствуют о готовности ВСУ к химической атаке ДНР и ЛНР.