Калуга, 5 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Калуге 5 марта на внеочередном заседании сессии Законодательного собрания области депутаты рассмотрят первый пакет мер поддержки экономики, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

На сессии Законодательного собрания Калужской области

» В числе предложенных мер для поддержки местной экономики: отмена требований регионального законодательства для применения налоговых льгот, предоставляемых инвесторам; снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения для отдельных категорий бизнеса; отмена арендных платежей за использование предпринимателями регионального имущества», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях санкций власти Калужской области формируют для экономики пул поставщиков и рынки сбыта, активно налаживают новые контакты как на межрегиональном, так и международном уровне. Задача — сохранить устойчивость экономики области.