5 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев.

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды СКА Евгений Тимкин и игроки «Динамо"(Минск) Владислав Еременко Либор Гудачек Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Александр Волков и игрок «Динамо"(Минск) Антон Линдхольм Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб СКА Ларс Юханссон Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок СКА Лео Комаров и игрок «Динамо"(Минск) Антон Линдхольм Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок СКА Лео Комаров и игрок «Динамо"(Минск) Александр Волков Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА дубль оформил нападающий Андрей Кузьменко на 30-й и 58-й минуте матча. Ещё одну шайбу забросил защитник Мэт Робинсон. У «Динамо» отличился форвард Денис Мосалёв.

Игрок «Динамо"(Минск) Владимир Алистров и игрок команды СКА Микко Лехтонен Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь СКА Ларс Юханссон Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь СКА Ларс Юханссон Дарья Драй © ИА REGNUM

По результатам двух встреч, СКА ведёт в серии со счетом 2:0. Следующий матч пройдёт уже в Минске 6 марта.

Тренерский штаб СКА Ларс Юханссон Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь СКА Ларс Юханссон Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок «Динамо"(Минск) Тейлор Бек и игрок команды СКА Андрей Кузьменко Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь «Динамо"(Минск) Патрик Рибар и игрок СКА Антон Бурдасов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА Эмиль Галимов и Марат Хуснутдинов, игрок «Динамо"(Минск) Адам Альмквист Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок СКА Андрей Кузьменко после забитой шайбы Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Михаил Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

«Думаю, сегодня игра была более равная, счет не отражает ход матча. Чтобы увеличить количество бросков, нужно быстрее принимать решения в чужой зоне. Так и было в третьем периоде, у нас многое получалось. СКА хорошо действует в обороне, для нас это вызов, нужно больше времени проводить у ворот соперника», — отметил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и «Динамо» (Минск) Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — «Динамо» Минск. Матч второй — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

1:0 Кузьменко (Лехтонен), 29:15

2:0 Кузьменко (Бурдасов), 57:53

3:0 Робинсон (Хуснутдинов), 58:29

3:1 Мосалев (Шинкевич, Горбунов), 59:26

Статистика матча:

Броски: 55−39

Броски в створ: 27−18

Вбрасывания: 29−29

Блокированные броски: 12−12

Силовые приемы: 12−13

Штраф: 6−16

Вратари: Юханссон — Рибар

Главные судьи: 34. Раводин Алексей, 45. Гофман Роман