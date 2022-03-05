Москва, 5 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Москве в длинные праздничные выходные дни с 6 по 8 марта ожидается переменная погода. Тёплые циклоны в столичном регионе сменятся морозным антициклоном. Передают «Метеоновости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM 8 марта на улицах Москвы

В воскресенье, 6 марта, атмосферное давление начнёт расти. Облачность уменьшится, днём 0… — 3 °C. В понедельник характер погоды начнёт меняться: Пройдёт небольшой снег. Ночью подморозит до, −3… −8 °С, днём −3… +2 °С.

Праздничный день, 8 марта, ожидается морозным. В Москву придёт антициклон из Арктики. Температуру воздуха понизит северо-восточный ветер. Ночью по-зимнему морозно, −6… −11 °С, днём мороз ослабеет до −3… −8 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в столице России ожидается облачная погода, местами небольшой снег.

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