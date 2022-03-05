Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Около десяти дней потребуется России, чтобы завершить военную спецоперацию на Украине. Прежде российские силы действовали весьма деликатно, заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox business.

Дуглас Макгрегор (в центре) BMG-2048

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По его словам, в первые дни спецоперации российские силы «были слишком деликатными». Теперь они действуют иначе, и всё будет закончено в течение десяти дней.

Вопрос заключается в том, как поступит президент Украины Владимир Зеленский. Россия чётко заявила, что Украина должна быть нейтральной страной. Если бы Зеленский принял это условие, российские войска бы остались у границ.

Восточная часть страны — под контролем РФ, но войска не захватывают территории, а разгоняют украинские войска, сказал Макгрегор. Зеленский, по его мнению, марионетка. Своих граждан он подвергает ненужному риску.

«Нейтральная Украина — это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого, откровенно, хотят обе страны», — добавил отставной американский полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по международной проблематике Тед Карпентер предположил, что Запад не так уж един в отношении российской военной операции на Украине.

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