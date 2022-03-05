Москва, , 09:58 — REGNUM Сообщения о том, что японские телекомпании намерены уйти из России, не соответствуют действительности. Об этом 5 марта сообщил источник в телекомпании TBS, слова которого приводит РИА Новости.

Телевидение Цитата м/c «Ну, заяц! Ну, погоди!»реж. Вячеслав Котеночкин. 1976. СССР

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«Таких планов по крайней мере на сегодняшний день нет. Нам известно о том, что CNN и другие западные телеканалы намерены покинуть Россию. У нас таких намерений нет, а слухи об этом не соответствуют действительности», — сказал он.

При этом источник указал на то, что он ничего до этого не знал о такого рода слухах и почеркнул, что «внутри телекомпании их нет».

Также указывается, что представитель еще одной крупной японской телекомпании из ее бюро в Москве также опроверг такие слухи.

Отметим, на данный момент в столице России представлены пять наиболее крупных японских телеканалов: NHK, Fuji Television, TBS Television, Nippon Television и TV Asahi.