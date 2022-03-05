Брянск, 5 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Аэропорт Брянска останется закрытым до 14 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в Росавиации.

Aero32.ru Международный аэропорт «Брянск»

Ведомство продлило режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России до 14 марта 2022 года 03:45 по московскому времени. Авиакомпаниям России рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля из-за специальной военной операции по защите Донбасса закрыты 11 аэропортов юга и центральной части России.