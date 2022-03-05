Пермь, , 09:56 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых окажется бывший следователь СУ СКР за хищение денег из вещественных доказательств и фальсификацию материалов уголовного дела. Об этом сообщает портал rifey.ru со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда города.

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По версии следствия, в апреле 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения человека. В автомобиле пропавшего мужчины обнаружили деньги и пневматический пистолет. Эти вещдоки были переданы на хранение следователю. Однако Он их похитил и, уничтожил протокол осмотра места происшествия и изготовил фальшивый документ.

Впоследствии выяснилось, что это не единичный случай хищения вещественных доказательств и фальсификации уголовного дела. Ранее в рамках другого уголовного дела (о покушении на убийство женщины) следователь сделал ложный протокол допроса свидетеля.