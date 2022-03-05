Ижевск, , 09:55 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 5 марта прививку от коронавируса сделали 693 645 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Второй компонент препарата получили 547 388 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 105 жителей республики. Второй компонент препарата получили 780 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 679 человек. 124 628 человек прошли ревакцинацию, за предыдущие сутки — 642 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписался 2501 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 132 565 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 154 925 случаев заражения коронавирусом, из них 919 — за минувшие сутки.

Читайте также: За сутки в Удмуртии госпитализировали 77 человек с COVID-19